Carlos Vílchez no dudó en contarle a todos sus seguidores lo feliz que se encuentra viviendo su relación sentimental de dos años con Melva Bravo, a quien en los últimos días le dedicó un tierno mensaje mediante sus redes sociales.

Y es que lo que sorprendió a propios y extraños fue que varios cibernautas tildaron de “soldado caído” al reconocido cómico. Sin embargo, estos comentarios lo tomó con bastante humor y fiel a su estilo.

“La gente está fresca y es divertida, y lo tomo con humor, pero todos tenemos derecho a descansar, estoy relajado, contento y feliz, tengo una relación bonita. Estamos disfrutando nuestros días, y soy una persona que va de su trabajo a la casa, muy tranquilito”, dijo para Trome.

Por otro lado, el integrante de ‘JB en ATV’ mencionó que se encuentra llevando una dieta estricta por un tema netamente de salud.

“Estoy siendo muy aplicado y sigo todas las indicaciones de mi nutricionista, ya he perdido seis kilos y espero que sean unos cuatro más. No como nada de arroz ni carbohidratos, como papa ni camote, solo estoy con verduras y carne de pollo o pavo. Me cuesta pero es lo mejor para mantener la salud”, agregó.

