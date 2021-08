El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, arremetió contra Beto Ortiz y cuestionó el periodismo que hace, asegurando que todo lo que dice es mentira.

“¿Beto Ortiz es el modelo que se debe seguir? Si no nos autocriticamos a dónde vamos”, cuestionó Guido Bellido.

Según el premier, el tipo de periodismo que hace Beto Ortiz solo agrede al Perú, pues todo lo que se informa es mentira.

“Sus opiniones sobre mentiras, sus opiniones sobre hechos que no son reales, sus opiniones faltando el respeto a al verdad, sus opiniones diciendo que es un tipejo (Castillo), ósea imagínese. Ese tipo de prensa agrede”, acotó.

Incluso, en Canal N, Guido Bellido acotó que antes de dar esta entrevista se “bañó” en aceite.

“A mí no porque por ejemplo antes de venir a su programa, yo me bañé en aceite. Que todo lo que usted pueda decir o otros decir, no me va afectar porque quiero entender las motivaciones y razones de por qué lo hacen. El Perú se siente agredido cuando los periodistas arremeten con mentiras”, sentenció.

