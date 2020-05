La modelo brasileña Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’ pasa los días de cuarentena con su actual pareja, Rafael Cardozo, integrante del reality “Esto es Guerra”.

Y aunque la modelo extranjera no suele compartir fotografías de ella y su pareja en las redes sociales, decidió responder a una pregunta íntima que le hizo una de sus seguidoras en Instagram.

Resulta que ‘Cachaza’ publicó una fotografía de su desayuno de pan con palta, lo que provocó la suspicacia de algunos de sus fans.

“Yo creo que estas embarazada son muchas pistas Cachaza 🥰🥰 ojalá no me equivoque”, escribieron en la red social.

¿Qué respondió la exchica reality? Ella prefirió tomarlo con humor: “jajajajaja que pistas ????? No, no son antojos... te pasaste”.

Como se sabe, ella tiene una larga y seria relación con Rafael Cardozo, por lo que en febrero de este año habló de futuros planes de boda.

"Todos los años me dice que este año (me da el anillo). Pero yo no soy quién para cobrar, yo creo que eso tiene que venir de él. Lo bueno es que la relación va muy bien, estamos hace nueve años juntos y creo que eso es lo más importante. Pero sí todas las mujeres soñamos con un anillo y una boda, entonces de hecho tiene que partir de él, yo no voy a cobrar”, dijo.

