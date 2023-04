Carolina Braedt sigue en el ojo público luego de haber anunciado el fin de su matrimonio con Bruno Vega. Sin embargo, ahora se vienen esparciendo fuertes rumores que señalaría que la TikToker le habría sido infiel a su expareja cuando realizaba un viaje por París.

Según la información que se ha vuelto viral en redes sociales, la influencer habría traicionado a su aún esposo con el empresario Anders Partouch cuando estaba realizando un viaje por Europa. No obstante, parece que semanas atrás la joven ya vaticinaba el fin de su matrimonio.

“Creo que les debo una explicación a todos los mensajes que me han estado llegando. Como muchas saben estuve un mes en París estudiando y me obsesioné con la ciudad y con el hecho de vivir sola”, comenzó diciendo en su video.

Otra de las cosas que mencionó Carolina, fue que no se arrepentía de haber contraído matrimonio y que además estaba contenta de haber realizado su vida en Perú.

“No me arrepiento de haberme casado, no me arrepiento de haber vivido todo este tiempo aquí, ni me arrepiento de no haber salido a estudiar fuera cuando tuve la oportunidad. Pero si creo que nunca es tarde para replantearnos nuestra vida, pero es algo que me mata de miedo”, agregó.

Carolina Braedt explica por qué lloró en su anterior video

Cabe señalar que antes de su explicación, la influencer Carolina Braedt subió un video en donde preocupó a sus fanáticos al mostrarse muy afectada y llorando. Sin embargo, salió a explicar la razón de su sentir.

“Mi video llorando anterior fue simplemente porque, uno porque soy una drama queen total. Dos, porque no sé si estoy dispuesta a dejar mi vida hermosa como la tengo aquí para probar suerte en otro lugar. Tres, porque soy humana y tengo sentimientos encontrados cuando me he acostumbrado a una ciudad increíble por un mes, y cuatro, porque estaba con las hormonas”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR