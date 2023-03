La influencer Carolina Braedt utilizó sus redes sociales para informar que su matrimonio con el también influencer Bruno Vega llegó a su fin. Ellos se casaron en noviembre de 2021 en una lujosa boda realizada en Miraflores, tras comprometerse en la ciudadela de Machu Picchu.

“Hace ya un tiempo, Bruno y yo nos separamos como pareja”. Con esta frase en un corto comunicado, la modelo informó de la ruptura con su pareja, con quien tenía más 10 años de relación.

Sin embargo, en las redes sociales comenzaron a especular sobre las verdaderas razones de su separación y cuestionaron la orientación sexual del Mister Universo Perú 2012.

La popular ‘Fashaddicti’ se mostró molesta tras enterarse sobre los rumores de que su expareja sería ‘gay’: “ Cómo son capaces de inventarse tantas cosas, pero hoy el acoso que está recibiendo es extremo. Se lo debo a él y a ustedes aclarar este huev** porque no puede ser que puedan asegurar con tanta seguridad de que Bruno es gay, yo no tengo nada en contra de los gays, los amo, mis mejores amigos son gays, pero Bruno no lo es ”.

Carolina Braedt señaló que los motivos de su separación con Bruno Vega se debe a distintos motivos y descartó que su expareja sea gay. “Si la relación se ha terminado no es por eso. Me parece una falta de respeto que estén inventando una cosa así (...) No quiero ahora dar explicaciones del porqué la relación ha terminado, pero no es que haya una razón específica, a veces las relaciones a veces terminan”, comentó.

La popular ‘Fashaddicti’ comentó que, luego de 10 años de romance, ellos seguirán siendo socios y amigos, “pero ahora nuestros sueños no se están alineando de la manera en la que quisiéramos”.

TE PUEDE INTERESAR