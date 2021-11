¡Fuertes declaraciones! Jessica Camacho utilizó las cámaras de Magaly Medina para acusar a Caroline Visser de haberse metido con su esposo, José Pérez. Sin embargo, lo peculiar de este caso, es que la colombiana habría denunciado anteriormente a su marido por violencia física.

“¿Tú creías que yo me iba a quedar callada con el dolor que siento? ¿Así es como dices que extrañas a tu marido? ¿Lloras hace semanas para tener a mi marido en tu cama, al lado de las cenizas de tu marido?”, se le escucha decir a Jessica mediante la llamada.

En ese sentido, la exmodelo venezolana no se quedó callada y se defendió, asegurando que Pérez ya llevaba más de cuatro meses separado de su esposa.

“Ya te he dicho que arregles tus temas con el huev**. A mi no me metas en este quilombo. Es que él me dijo que no tiene nada contigo hace cuatro meses, él tiene 15 días durmiendo conmigo”, respondió Visser.

“Me dijo que tiene una relación con él hace dos semanas y que vive con ella, cuando hace ocho días estaba llorando por su esposo en la televisión”, dijo entre lágrimas la colombiana de 29 años.

