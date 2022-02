¡Más que emocionada! Cassandra Sánchez De Lamadrid volvió a utilizar sus redes sociales para contarle a sus seguidores que su pequeño Milan tuvo su primer día de clases de estimulación temprana. Y es que la pareja de Deyvis Orosco decidió que su primogénito sea estimulado a pocas semanas de haber nacido para su desarrollo cognitivo y psicosocial.

Por otra parte, cabe señalar que la hija de Jessica Newton ha decidido continuar con sus labores, por ello, no tiene problemas de trabajar en su empresa mientras cuida de su pequeño hijo.

Ahora, Cassandra Sánchez utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar su primera experiencia en la estimulación temprana junto a su bebé, quien es fruto de su relación con líder del Grupo Néctar.

“Fui a la estimulación temprana con Baby Milan y no saben lo que pasó... En una de las actividades tenía que coger una maraca y que la moviera. La profesora pensó que no la iba a mover con facilidad, porque aún no cumple tres mes”, comenzó diciendo.

“Pero la puse al frente y con su manito la coge y la empieza a mover, y la pongo en la otra mano y lo mueve igual. Las mamis seguro me entenderán, pero mi corazón estaba como que no puedo creer, ¿en qué momento? si acabo verlo nacer. Ha sido todo una experiencia y el gordo lo ha hecho super bien”, agregó bastante emocionada.

