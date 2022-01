Jessica Newton sorprendió a propios y extraños al responder por qué no muestra el rostro de su nieto Milan, hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco.

“¿Cuándo nos presentas al bebé?”, preguntó un usuario a Jessica Newton. La presidenta del Miss Perú aseguró que no lo hará porque no le corresponde y no quiere convertirse en una suegra metiche.

“Eso les toca a sus papis. Lo último que quiero ser en mi vida es una suegra o abuela metiche, el respeto es también una manera de mostrar amor”, explicó Jessica Newton.

Como se conoce, desde que Milan nació, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid han ocultado el rostro del bebé. Sin embargo, la pareja no ha dejado de mostrar su felicidad al lado de su hijo.

Por su parte, Jessica Newton se ha mostrado muy feliz con su nieto, pero tampoco ha mostrado el rostro del bebé.

Foto: Instagram Jessica Newton

