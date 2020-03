Cassandra Sánchez de LaMadrid está más enamorada que nunca. Aunque prefiere “por cábala” no decir cuánto tiempo lleva de relación con el cantante Deyvis Orosco, la hija de Jessica Newton reveló que ambos ya han conversado sobre la posibilidad de vivir juntos.

- ¿Cómo te va con Deyvis?

La verdad es que se nota en mi cara (que estoy enamorada), tenemos un enano que es ‘huacatay’ (nuestro perro) y los dos estamos muy felices. Creo que lo que me enamora más de él es que siempre está pensando en lo próximo que va a conquistar, se viene nuevas canciones y más sorpresas.

- Hace poco hablaba con Deyvis y le pregunté que le había enamorado de ti y me dijo que lo tenías todo…

La verdad es que todos los días me enamora. Tiene un detalle cada día y no solamente material (...) una de las cosas que lo caracteriza es que siempre está atento a las cosas que yo hago y que necesito, siempre conversamos, llegó en el momento que tenía que llegar.

- ¿Cómo se mantiene una relación tan sólida en una época de ampays e infidelidades...

Yo creo que el pilar importante es la comunicación, antes de que él y yo formalizáramos nuestra relación éramos muy buenos amigos, conversábamos de todo y la verdad es que al final del día uno sabe la pareja que tiene y yo me saqué la lotería, tengo un hombre extraordinario y no puedo estar más feliz.

- ¿Cuánto tiempo tienen juntos?

Por cábala no decimos cuánto tiempo tenemos, nos lo guardamos como algo personal para nosotros.

- ¿Si él va a una discoteca te comenta a dónde va?

Me comenta la agenda, pero la verdad es que yo no soy una mujer celosa, creo que para que una pareja pueda desarrollarse tienes que respetar los espacios y la confianza es la base para que se pueda desarrollar una buena relación. Por eso cada uno respeta los espacios y tenemos a confianza de conversar.

- ¿Hay planes de convivencia?

Lo hemos conversado, pero no, todavía no estamos viviendo juntos y no tenemos pensado pronto hacer algún tipo de compromiso. Estamos muy felices.

