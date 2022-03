Isabel Acevedo, la popular ‘Chabelita’, no se quedó callada al escuchar las recientes declaraciones de su expareja Christian Domínguez, quien reveló la verdadera razón por la que terminaron su romance en el 2019.

El último lunes 21 de marzo, el cumbimbero encendió la pradera al indicar que ‘Chabelita’ le dio a escoger entre su hijo (con Karla Tarazona) y ella.

“Mi relación termina porque me da a escoger entre estar con mi niño o entender que no voy a estar cerca de mi niño si es que yo tengo una vida con ella y obviamente no hay punto de comparación. Ese día murió para mi”, dijo en el programa ‘América HOY’.

En entrevista con Trome, la bailarina lanzó sus dardos: “la verdad, que hablar de este tema siento que me retrocede, pero de todas maneras saldré a responder porque tiene que haber un final. Creo que también me quedé callada por mucho tiempo, pero ya me cansé”.

Acevedo advirtió que saldrá a contar toda su verdad: “siempre él trata de hacer lo mismo con todas sus relaciones, trata de dejar mal a las chicas, a Vania (Bludau) en su momento la demandó. Él siempre quiere quedar como la víctima, pero ahora saldré a hablar”.

¿Qué más dijo Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo?

Janet Barboza le hizo una radical pregunta al cantante. “¿Te puso a elegir Isabel Acevedo entre ella y tu hijo?”.

“A buen entendedor, pocas palabras. Ya lo dije y ahí he de quedar, pero si me estás hincando diciéndome que soy un mal padre o que des a entender que yo estoy mintiendo con mis niños, por los que me parto el lomo, ahí si no”, respondió el ‘wachimán’.

