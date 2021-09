Durante décadas, incluso hasta hoy en día, se especula que hubo una rivalidad entre los íconos de la televisión y comedia mexicana, Xavier López ‘Chabelo’ y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, ¿lo sabías?

“Chabelo” es uno de los personajes más queridos en México, es el eterno “amigo de todos los niños”, aunque ya se haya retirado. Estuvo en la televisión por 48 años y se convirtió en el favorito de chicos y grandes que no se perdían ni uno de sus programas.

‘Chespirito’, considerado un genio de la televisión, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, cantante, director y productor de televisión. Es el creador de los famosos programas “El chavo del 8” y “El chapulín colorado”, entre otros. Murió a los 85 años el 28 de noviembre de 2014.

Siempre se creyó que estos grandes del humor eran enemigos, por lo que hace unos años ‘Chabelo’ decidió contarlo todo y acabar de una vez con el tema. Atento a la nota.

‘CHABELO’ Y ‘CHESPIRITO’, ¿ERAN REALMENTE RIVALES?

A lo largo de varias décadas siempre se especuló sobre la rivalidad de ‘Chabelo’ y ‘Chespirito’, por lo que el comediante estadounidense, en 2015, decidió hablar sobre el tema. Durante entrevista con Primer Impacto, el “Amigo de todos los niños” aclaró que nunca hubo ninguna enemistad, ni rivalidad. Todo lo contrario, pues dijo que siempre tuvo admiración por Roberto por la dedicación y amor que le ponía a su trabajo.

“Roberto ha sido una de las personas que más admiro porque siempre ha sido una persona muy constante y muy amorosa de su trabajo”, dijo en la entrevista, en la que agradeció su apoyo al público mexicano.

‘Chabelo’ estuvo presente en el homenaje de América a ‘Chespirito’ (Foto: Televisa)

¿QUÉ DIJO ‘CHABELO’ CUÁNDO FALLECIÓ ‘CHESPIRITO’?

Xavier López “Chabelo” expresó su pesar, al enterarse de la muerte de Chespirito. “Como ser humano estoy muy consternado porque no estoy en México. Me avisaron de esta noticia y lógicamente ha sido un impacto muy grande por el gran cariño, respeto y admiración que le tuve y le tendré siempre a Roberto. Sé que todos vamos para allá, pero cuando sucede es una noticia muy triste, a mí me pegó muy fuerte”, dijo ‘Chabelo’ durante una entrevista telefónica desde San Antonio Texas, aquel 28 de noviembre de 2014.

“Se ha ido un hombre ejemplo de lo que es ser hombre, eso es Roberto para mí y lo siento mucho”, agregó y le dedicó un programa el comediante, otro claro ejemplo de que no había una rivalidad entre ellos.

Chespirito partió en el 2014 (Foto: Telvisa)

¿QUIÉN ES ‘CHABELO’?

Xavier López, conocido como ‘Chabelo’ nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois; decidió estudiar medicina y por medio de un amigo comenzó a trabajar en Televicentro mientras estudiaba medicina. En la actualidad tiene 86 años y aunque ya está retirado de la televisión, aún es un ícono.

A lo largo de su carrera ha participado en diez programas, en la grabación de más de 30 películas y cuatro telenovelas. El 26 de noviembre de 1967 fue la fecha debut del programa “En familia con Chabelo”, que duró hasta el domingo 20 de diciembre de 2015. Además, obtuvo diversos reconocimientos entre los que destacan dos Record Guiness, el primero por la mayor trayectoria como conductor de un programa infantil (44 años) y el segundo por el mayor tiempo representando a Chabelo (57 años), el “Amigo de todos los niños”.