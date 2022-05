En medio del enfrentamiento mediático entre Mario Irivarren y Vania Bludau, ahora salen a la luz los chats que el exchico reality le envió a la modelo donde le ruega que no le obligue a declarar públicamente que la agredió cuando tenían una relación.

En la conversación de WhatsApp - que mostró el programa Magaly TV la Firme , este 19 de mayo - Vania le pregunta a Mario si dirá o no que la agredió. Esto fue previo a que Irivarren se siente en el set de ‘Amor y Fuego’, con Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Para mi todo este párrafo es una confesión de parte”, comentó Magaly Medina antes de leer la respuesta de Mario.

“¿Tú quieres que yo diga textualmente eso? yo preferiría evitar el tema, ni negarlo, ni entrar en detalles, porque no hay forma de que yo salga bien librado de eso, sin importa como lo diga y cómo lo explique”, le responde Mario a Vania en el chat.

Ante la insistencia de Bludau, quien quería que él reconozca que la maltrató, el influencer respondió: “No entiendo por qué quieres que haga eso sabiendo el daño irreversible que me va a causar. Entrar en detalles específicos me causaría un daño irreversible”

“Me estaría lapidando. Si yo salgo a decir que sí, no voy a tener trabajo, no voy a tener ingresos y ¿de dónde sacó la plata para velar por mi familia?”.

En otro momento, Mario le dice que si acepta en televisión que la agredió sería como meterse un “balazo en la sien”.

“Quieres que yo asuma la responsabilidad de los hechos y que quede claro que fui yo el causante del término de nuestra relación, y estoy dispuesto hacerlo, pero por encima de eso me pides que me lapide medianamente no me parece justo. Me pides que haga algo que me va a destruir emocionalmente, no entiendo”, se lee en el chat.

