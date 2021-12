El controvertido Andrés Hurtado realizó un reality de baile al estilo de Gisela Valcárcel, pero con un propósito social y de invitados como jurado, estuvieron, Belén Estevez, Carlos Cacho y Dennis Divos.

Andrés Hurtado confesó no saber de la rivalidad que existe entre Carlos Cacho y Belén Estévez, rivalidad que habría nacido en los pasillos del programa de la ‘Gise’. Rosángela Espinoza, confirmó que ambos jurados no se llevaban bien y Carlos Cacho quiso hablar, pero generó un tenso momento.

Ante la revelación de Rosángela, Carlos quiso hablar, pero Andrés no se lo permitió y Carlos dijo “igualita está”, de inmediato Andrés le puso el pare: “No vayas por la tangente Carlos, igualita a quién, (...) tú me acabas de decir, igualita a ella como que no te dejo hablar, ni Gisela ni yo, habla claro”.

