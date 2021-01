Jaime Mandros, más conocido como ‘Choca’, estuvo en el ojo de la tormenta pública tras la difusión de unas imágenes donde se le ve en lo que sería una fiesta en una playa del sur junto a Peter Fajardo, productor de “Esto Es Guerra”, al parecer sin temor al coronavirus.

Frente a ello, el conductor de “Estás en todas” decidió utilizar unos minutos de su programa para brindar su versión de los hechos y pedirle disculpas al público televidente.

“No quiero empezar el programa sin antes referirme a las imágenes que salieron esta semana en donde me han visto en un local del Sur. Voy a decir la verdad, mis papás me enseñaron eso... Yo obviamente sí estuve en ese lugar, estoy viviendo en el Sur, y bueno ese sábado fui a ese lugar que tenía las licencias como restobar, fui a cenar un piqueo y luego retirarme a mi hogar”, comenzó diciendo.

“No vi nada de ilegal en eso, obviamente cuando ingresé me di cuenta que no era como lo tenía pensado (...) Creo que fue el gran error no habernos ido en ese momento”, agregó.

“Te das cuenta que estuviste sin mascarilla por un rato y te expusiste y expusiste a tu entorno. Es por eso que yo adelanté mi prueba para no comprometer a nadie, si en caso yo hubiera cometido una negligencia, pese a que yo ya tuve COVID. Entonces ahí te das cuenta que cuando recibes la noticia que lo tienes, no sabes lo que va a venir, no sabes cómo el virus te va a afectar, felizmente lo pasé con síntomas muy pequeños, pero eso no me hace inmune”, expresó.

“Soy consciente que esos minutos que estuve ahí, cometí un error, pido disculpas primero a mis papás, al público que nos ve hace más de ocho años, que me sigue, porque es cierto, yo siempre he salido a decir las recomendaciones del caso. Yo con esto aprendo la lección porque soy personaje público”, finalizó diciendo.

Choca Mandros se disculpa por salir de fiesta - Ojo

TE PUEDE INTERESAR