El amigo de Sheyla Rojas y conductor del programa “Estas en Todas”, Choca Mandros, habló tras la supuesta ruptura amorosa entre la modelo y el empresario libanés, Fidelio Cavalli.

Consultado por el Diario El Popular, Choca Mandros, contó lo que sabía sobre la supuesta relación entre Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli.

“Sheyla nunca me dijo formalmente que había algo serio, algo formal ¿no? Por ahí que seguían saliendo y todo, pero (...) y si se borraron, voy a stalkear, no había stalkeado”.

Choca Mandros reveló que lo que ahora busca Sheyla Rojas es pasarla bien, disfrutando de su soltería. “Lo que ella en realidad quiere es disfrutar su soltería, o sea el hecho que..y bueno, ya tiene razón también ¿no? Ha estado de compromiso en compromiso que no le ha ido muy bien y ya es momento también que si ella quiere estar soltera, soltera está”.

Eso sí, el conductor de “Estas en Todas” criticó el hecho de que publiquen todo en sus redes.

“Yo ya he dicho que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que no hace. Si ya salieron y no funcionó, bueno pues suerte en la próxima ¿no? (...) No hay la necesidad de sobre exponer tantas cosas”.