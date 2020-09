Luego que Magaly Medina mostrara la foto donde aparece Sheyla Rojas y Luis Advíncula juntos, el compañero de la rubia Jaime Mandros, más conocido como “Choca” decidió bloquear los comentarios de su cuenta de Instagram para evitar que puedan burlarse de su amiga o le digan que debe sacarla del programa.

En su red social ya no se puede comentar, solo está abierta la opción de me gusta y de los corazones, más no para opinar. Ojo.pe intentó comunicarse con él telefónicamente y por sus redes sociales pero no a querido contestar hasta el momento.

Vale indicar, que en declaraciones con el diario Ojo, Choca ya había señalado que Sheyla Rojas estaba advertida de no estar en medios de polémicas y escándalos, pues el canal debía mantener la línea de respeto. Recordemos que dijo el jefe de producción de América TV.

- Sheyla dio que hablar luego de aparecer en sus redes sociales con Fidelio Cavalli...

Creo que el año pasado fue distinto para Sheyla, por el canal ella tiene que cumplir su trabajo y no meterse en escándalos. Hace un buen tiempo no se está metiendo en problemas, ni publicando cosas que provoquen temas mediáticos.