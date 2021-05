El programa “Amor y fuego” mostró una serie de pruebas que demostrarían que la actual pareja de Chris Soifer, DJ Carpio, realizó un viaje a México con otra mujer hace poco más de un mes.

De acuerdo al programa, DJ Carpio estuvo en Isla Mujeres en Cancún, México, en abril del 2021. Carla Aranda, la expareja de DJ Carpio, estuvo en ese lugar en la misma fecha.

Esta joven declaró que fueron pareja durante 4 años, pero aseguró que ya no tenían contacto: “Yo con Alejandro no tengo nada hace más de un año, yo estoy en una relación con otra persona y me alegra que él esté tranquilo con alguien”.

Sin embargo, el programa mostró el movimiento migratorio del novio de Chris Soifer, el cual coincide con el de su exenamorada: ambos salieron del país el 3 de abril y regresaron el 12 de abril.

Foto: Amor y fuego | Willax TV

“Mira, para serte 100% sincero, yo en realidad no... no puedo decir nada”, respondió DJ Carpio a “Amor y fuego”.

Por su parte, luego que Chris Soifer se enteró de que su novio había estado en México con su expareja, declaró lo siguiente: “Yo recién lo vi como que a los días que él llegó de México, porque yo sabía de él porque empecé a seguirlo cuando estaba en México, o sea, pero recién empezamos como que nos vimos como que una semana después de que llegó de México”.

Amor y fuego - Novio de Chris Soifer habría viajado con otra - diario OJO

