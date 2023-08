Fuerte y claro. Christian Domínguez no fue ajeno al reciente ampay de la expareja de Leysi Suárez, así como el de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Y es que al comentar sobre estos escándalos, el cantante no tuvo más que aceptar sus distintas infidelidades a lo largo de su carrera artística.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que grande fue la sorpresa del público cuando el cumbiambero se atrevió a “sacar cara” por los hombres fieles que aún quedan en la farándula local.

“Extrañamente habíamos hablado en la oficina de producción del desarrollo que había tenido Christian Domínguez el últimos meses, siendo muy elocuente hablando, queremos saber tu opinión”, comenzó diciendo Janet Barboza durante al última edición de ‘América Hoy’, y queriendo ‘picar’ a su compañero de conducción.

“No no no, tu lo llevas por otro lado Janet “, respondió rápidamente el artista nacional. No obstante, Christian se armó de valor y admitió su error en sus últimas relaciones sentimentales. “Yo soy el peor de todos” , dijo, haciendo referencia a sus incontables sacadas de vuelta.

