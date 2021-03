Los exintegrantes de la “Gran Orquesta Internacional” no tienen el mejor recuerdo de Christian Domínguez. Ahora que sacaron los trapos sucios, Ángelo Fukuy y sus compañeros del nuevo grupo “Zona Libre” han lanzando tremendos misiles contra el cumbiambero.

El cantante José Antonio Orejuela ha preferido contar su verdad y aseguró al programa “Amor y Fuego” que Domínguez dejó abandonados a sus músicos y sin un sol en el bolsillo en plena pandemia por el Covid-19.

“Yo no digo que ellos han tenido que seguir pagándonos un sueldo. Creo que la empatía debió darse de manera más directa, no apagando el celular, no decir ‘no me llamas a este número’”, comentó.

“Esperemos que algún día se acerquen y nos pueden decir ‘estuvimos asustados, no sé que pasó, disculpas’. Yo también acabo de ser papá en enero y Christian no me llamó para felicitarme ahhh”, dijo en referencia al reciente nacimiento del tercer hijo de Domínguez y - por lo cual - supuestamente no habría tenido tiempo en responderles.

Como se sabe, Orejuela anunció en diciembre de 2020 que dejaba la “Gran Orquesta Internacional”.

“Me dijeron que era un desleal”, agregó.

Finalmente, dijo que en el nuevo grupo “Zona Libre”, todos los músicos y cantantes tienen opinión libre.

“Es un grupo donde los dueños no meten las narices”.

TE PUEDE INTERESAR