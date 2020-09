Tal como se había anunciado, Christian Domínguez fue entrevistado por Magaly Medina en el programa “Magaly TV La firme”. El cantante aprovechó en hacer un mea culpa por su escandalosa vida sentimental.

“Para mi familia tengo un mea culpa, he cometido muchos errores, me he equivocado mucho en las decisiones que he tomado y todo lo demás, y todo eso deja un aprendizaje”, dijo el líder de la “Gran Orquesta Internacional”.

Asimismo, Christian Domínguez también contó que en efecto, para él es importante que su relación no caiga en la rutina: “Para mí sí es importante que así como empieza, el inicio del romanticismo, no debería perderse. El tema de lo cotidiano o el tema de la rutina no debería llegar a tu relación”.

De otro lado, Christian Domínguez comentó que Pamela Franco le pidió que no le hable en el “idioma bebé” con el que le hablaba a sus otras parejas.

“Pamela me cortó eso, me dijo ‘no me gusta’. Yo respeté la decisión de ella porque tiene razón”, reveló el cantante.

VIDEOS RECOMENDADOS

Nicola Porcella revela que podría volver a “Esto es guerra”

Nicola Porcella revela que podría volver a "Esto es guerra" - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR