El cantante Christian Domínguez habló en exclusiva para el programa ‘Magaly TV, La Firme’ de este jueves 9 de setiembre de 2021. El cumbiambero aseguro que se encuentra feliz al lado de Pamela Franco y su nueva familia.

El líder de la ‘Gran Orquesta’ también aprovechó para elogiar a su pareja, a quién califico como una gran mujer y una gran mamá.

“Hay que respetar mucho el presente, quiero estar tranquilo. Mi señora es increíble, yo estoy muy contento y agradecido con ella, es una gran mujer aparte, una gran mamá”, declaró Domínguez a las cámaras de la ‘Urraca’.

“Mi familia es lo más importante para mí, de muchacho me he podido equivocar, pude tomar malas decisiones... Ya no somos chiquillos y queremos estar felices y tranquilos”, añadió.

CHRISTIAN INCÓMODO

Asimismo, Christian aceptó que se siente incómodo con sus compañeras de ‘América Hoy’ pues están estarían buscando que el cumbiambero se encuentre con sus ex, Isabel Acevedo y Vania Bludau.

“Esto que está pasando no creas que es de mi agrado, no creas que lo disfruto”, sentenció.





