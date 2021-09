La cantante de cumbia, Pamela Franco conversó en exclusiva con el programa ‘ Magaly TV, La Firme’ y se refirió a Isabel Acevedo, expareja de Christian Domínguez.

Como se recuerda, la ‘Chabelita’ ingreso al reality de baile ‘Reinas del Show’ de Gisela Valcárcel y aseguro que se está haciendo un lugar en el espectáculo con ‘nombre propio’.

“Hay que ser realista, es como que yo te diga ‘me han llamado a mi porque quiero’, me llevaron porque soy la pareja de Christian, pero si se quiere sentir bien así, bueno pues”, comenzó mencionando.

Al ser consultada por las declaraciones de Isabel Acevedo, quién afirmó que no tendría problemas en saludar a Christian con besito y todo.

“Te voy a ser franca, ni me va ni me viene, la cacha, el doble sentido…ya no hay niños, somos hombres hechos y derechos, al que le caiga el guante que se lo chante”, añadió.

“Un ex no es para hacer un show porque lo tenemos todos, es algo súper simple, creo que las personas involucradas deberían manejarlo más sutil (...) Era su oportunidad de brillar con luz propia, pero ya se manchó”. sentenció.

