El cantante Christian Domínguez y su expareja Melanie Martínez dedicaron emotivos mensaje a su hija Camila por sus 13 años.

Este sábado 13 de noviembre, Camila Domínguez cumplió 13 años y recibió el cariño de sus padres.

“Se nos unió la manito mayor... la cumpleañera”, escribió Christian Domínguez en una fotografía donde aparece con su hija Camila y la pequeña María Cataleya.

Foto: Instagram Christian Domínguez

“Happy Birthday”, se lee en la imagen publicada por Christian Domínguez.

Por su parte, Melanie Martínez compartió un collage de fotos de su hija y le dedicó un tierno mensaje: “Feliz cumpleaños mi princesa hermosa, te amo con toda mi alma”.

Foto: Instagram Melanie Martínez

Christian Domínguez confiesa que es celoso con su hija

El cantante Christian Domínguez admitió que cuida mucho a su hija porque teme que sufra: “Sí, soy celoso, trato de darle la confianza, por lo menos que no tenga miedo de contarme las cosas, aunque sé que tiene miedo de contarme las cosas porque sabe que soy celoso”.

“Yo le cuento a ella todo lo que ella me pregunta, o sea, no le cuento cosas que no quiere saber (...) pero sobre todo lo que yo le digo es que yo quiero que ella sea feliz y que voy a hacer lo posible para que esté blindaba y que nadie la haga sufrir”, reveló el artista en el programa “En boca de todos”.

