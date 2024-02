Christian Domínguez estaría por entrar en nueva polémica a tan solo días de ser ampayado con Mary Moncada. Según adelantó el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’ una joven chiclayana asegura haber mantenido un romance con el cantante hace solo unos días y expuso los candentes mensajes y audios.

Lo que muchos han considerado un nuevo ‘ampay’ para el cantante de cumbia ha generado duda sobre quién de sería la joven chiclayana que ha vuelto a poner en el ojo de la tormenta a Christian Domínguez, quien hasta hace poco tenía un relación con Pamela Franco, madre de su menor hija.

¿Quién es la joven chiclayana que expuso candentes chats con Christian Domínguez?

La joven chiclayana que ha complicado la situación del cantante de cumbia se trataría de Alexa Samame Coronado, quien según sus redes sociales trabajaría como modelo y anfitriona en diversos eventos. Además, sería una estudiante de Ingeniería industrial y actualmente cuenta con más de 56 mil seguidores en Instagram.

¿Christian Domínguez tuvo romance con Alexa Samame?

En el adelanto de ‘Magaly TV La Firme’, la joven modelo aseguró que mantuvo un romance con Christian Domínguez hasta hace unos días. Alexa Samame mostró aparentes chats y audios con el cantante en los que coordinarían un encuentro en un hotel. “ Ya mi amor, ya sabes que llegas y pides la habitación 201, que es la del fondo, ya bebé ”, se escucha.

Además, en las conversaciones se puede leer que la joven le dice a la expareja de Pamela Franco. “Amor siempre pienso en algo y tú lo dices” , a lo que el cantante responde: “ Porque soy tu marido, pues, qué pas a ”.

Alexa Samame acusó a Sebastián Lizarzaburu de hacerle propuesta subida de tono

Cabe señalar, que la joven Alexa no es ajena a los personajes de ‘Chollywood’, pues en el pasado la modelo fue vinculada a Sebastián Lizarzaburu, quien según la joven, en el 2022 le habría hecho una propuesta subida de tono tras un evento en Cajamarca.

Según contó Alexa Samame, el popular ‘Hombre roca’ le habría propuesto ir a un hotel. “ Yo he venido este fin de semana a trabajar para una discoteca de acá de Cajamarca, que se llama Nativa, Sebastián también ha venido para hacer un show, pero en otra discoteca. Estuvimos en el mismo grupo, pero como que él me miraba y se dio cuenta pues que yo ni bola le estaba dando, me escribió por Instagram: ‘ven a mi lado y después nos vamos a otro lado ’”, contó en aquella ocasión.