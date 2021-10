Pamela Franco espera que los papeles de divorcio de Christian Domínguez se resuelvan para pensar en su boda. Él también tiene toda la intención de caminar al altar junto a ella.

Pero Christian Domínguez tiene una condición. Esperará hasta que el coronavirus o Covid-19 ya no exista o esté controlado, al punto que las personas ya no usen mascarillas o tengan que tener distancia social.

“Va ser cuando este tema (coronavirus) ya no exista, para estar con la familia, en nuestro matrimonio que tanto soñamos que no es grande, sino con la familia, queremos que todos disfruten. No quiero eso de los protocolos, la distancia, quiero que todos se sientan tranquilos y que todos nos deseen que seamos felices”, dijo para “América Hoy”.

Por otro lado, Christian Domínguez habló sobre el ingreso de Pamela Franco a Puro Sentimiento, donde él es el dueño.

“Si bien es cierto que Pamela es la cuarta persona a la que llamamos, ella aceptó y yo a ella le trato igual que a las otras chicas, todas son iguales. Trato de que todas salgan con sus nombres y apellidos”, acotó.

Finalmente, Domínguez evitó hablar sobre los comentarios de Thamara Gómez, quien dijo que se salió del grupo por el ingreso de Pamela Franco.

