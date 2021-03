El cantante y empresario, Christian Domínguez se animó a revelar todos los detalles del nacimiento de su hija María Cataleya, que llegó al mundo el último jueves 4 de marzo para felicidad de su familia y de su madre Pamela Franco.

Domínguez publicó un video, en su cuenta de Instagram, donde resume en imágenes lo emocionados y nerviosos que estuvieron con Pamela por la llegada de la bebé. Al inicio del video se escucha decir a Pamela: “Con la bendición de Dios todo saldrá bien. Aparte somos fuertes”. A lo que el cantante reafirma: “¡Somos fuertes!”.

Luego la pareja llega a la clínica, Pamela inicia con los dolores del parto, es llevada a la sala para que pueda dar a luz. La sorpresa fue que los médicos permitieron que Christian Domínguez cortara el cordón umbilical de María Cataleya.

Christian se ve muy emocionado en ese momento y ante la cámara envía besos a María Cataleya, con la idea que en un futuro la pequeña pueda ver esas imágenes. Un detalle muy tierno fue que colocaron la fotografía de la madre de Pamela Franco en su habitación para que acompañara.

“Por fin llegaste mi amor. Te pedimos, soñamos y te deseamos... Bienvenida nuestra #Mariacataleya❤ Gracias por hacerme tan feliz @pamela_francov1... Las amo muchísimo... Seremos una gran familia”, escribió Christian Domínguez en sus historias de Instagram.

Mientras que Pamela Franco le dedicó hermosas palabras a su pequeña en su red social: “Te pedimos, soñamos y te deseamos... Eres nuestro sueño hecho realidad. gracias Dios por bendecirnos y estar en todo momento con nosotros @chrisdominguezof eres increíble, me hiciste vivir el embarazo más hermoso como me lo prometiste ❤ y ahora somos un equipo. Me enamoro cada día más de ti y de nuestra hermosa familia Te Amo mi amor bonito ❤ #mariacataleya”, escribió.

Domínguez y Pamela Franco agradecen a sus fans

El cantante y empresario, Christian Domínguez y Pamela Franco agradecieron, con tierno video que publicaron en Instagram, a todos sus fans por los saludos y buenos deseos por el nacimiento de su hija María Cataleya.

La pequeña nació el último 4 de marzo y la presentaron en el programa ‘América hoy’, donde Christian es el nuevo colaborador.

“Ya estamos en casita después de dos días largos de adaptación con la mami también”, dijo el cantante en el video y Pamela agregó: “Hemos dormido poquito... Les agradecemos a todos. Y no estamos metidos ahorita en redes porque como comprenderán (nació Cataleya)”.

“Queremos agradecer a todas las personas por los lindos mensajes, regalos, por todos los detalles, mensajes de WhatsApp e Instagram… Recién hemos podido hacer una historia, pero ya con Cataleya en brazos”, dijo Domínguez, mientras sostiene a su hija

