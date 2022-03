Dice su verdad. En las últimas horas, Christian Domínguez ha acaparado todos los titulares de la prensa rosa luego que su expareja Isabel Acevedo revelará en el programa de Magaly Medina que encontró el reloj de Pamela Franco en el departamento que compartía con el cantante.

“Yo fui a su casa y saqué todas mis cosas y encontré un reloj, cosa que él siempre negó que tenía algo con ella. Ese reloj le vi a ella (Pamela) luego en el Instagram”, contó Isabel Acevedo.

¿Qué dijo Christian Domínguez tras revelación de “Chabelita”?

Ante ello, Christian Domínguez no pudo quedarse callado y confirmó que el reloj que encontró “Chabelita” era de la líder de Puro Sentimiento, pero aseguró que no le tenía que dar explicaciones porque ellos ya habían terminado.

“(Chabelita) Me pidió recoger sus cosas, las pocas que tenía en mi departamento y yo le dije: ‘Ok, anda. Hay una persona que te va a esperar’. Y encontró un reloj de Pamela. Ojo, yo ya no estaba con ella (Isabel), y tampoco le expliqué por qué estaba el reloj ahí”, señaló Domínguez, quien aclaró que su romance con Pamela Franco comenzó el 1 de noviembre de 2019.

“Yo me llevé su casaca, su teléfono celular y su reloj, hasta su billetera si no me equivoco y no tuve que explicarle, ya habíamos terminado”, agregó.

Fotos y Video: (América TV | Instagram/@chrisdominguezof).

