¡Fuertes declaraciones! Tilsa Lozano se enlazó en exclusiva con el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar comentar sobre Vania Bludau y su inesperado regreso a la pista de “Reinas del Show”.

Y es que la modelo no esperó que al momento de ‘darle con palo’ a la exchica reality, su expareja Christian Domínguez intervendría para defenderla.

Todo ocurrió en la última edición del programa matutino, cuando la jurado comentó que habría encontrado con Vania y Mario en un viaje fugaz a las playas del Norte de nuestro país.

“Me he cruzado con Vania, ¿no debería estar ensayando? El martes la he visto tomando sol, la he visto en la Playa, en Vichayito, ¿no dijo que iba a defender la corona? Debería haber estado ensayando, voy a hablar con el productor”, comenzó diciendo la exvengadora.

En ese instante, el cumbiambero mostró su total apoyo a Vania. “Me comentan que sí fue, confirmado. Fue un (viaje) rapidín, ya estaba programado”, respondió.

“Estaba a punto de sacar el teléfono y grabarla”, mencionó Tilsa, y el cantante entendió su posición. “Está bien que lo menciones, por si hay un problema”, explicó.

