¿QUÉ? Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al confesar un aspecto hasta ahora oculto sobre su relación con Christian Domínguez , con quien tiene una pequeña hija.

Luego de entrenar en el gimnasio, la cumbiambera bromeó sobre la canción “Mi mujer me gobierna” de Peña Suazo durante su trayecto a casa.

“Amor, qué tal la canción, ¿te gusta?”, le preguntó al cantante a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, grande fue la sorpresa al admitir que Christian Domínguez no es realmente el “pisado” de la relación, sino ella.

“Lo que no saben es que la pisada soy yo”, detalló la cantante.

Estas declaraciones se dan luego de que Pamela Franco arremetiera contra Isabel Acevedo , ex pareja de Christian Dominguez, por intentar “hacer escándalo”en el reality de baile “Reinas del Show” .

“Un ex no es para hacer todo un show porque un ex lo tenemos todos, es algo súper simple, creo que las personas involucradas deberían manejarlo más sutil (...) Era su oportunidad de brillar con luz propia, pero ya se manchó”, señaló en “Magaly TV, La Firme”.