La conductora de “En boca de todos”, Tula Rodríguez, rompió su silencio tras las imágenes donde aparece con su expareja Gino Barbieri en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

En un video donde aparece con su hija Valentina, Tula Rodríguez contó que la jovencita es celosa, pero actualmente no tiene motivos: “Es muy celosa... pero la verdad les voy a contar ¿qué galán? ¡No hay galán! Más bien quiero conocerlo”.

Asimismo, aseguró que bajó de peso por un tema de salud y no por un galán: “No es porque esté enamorada porque no estoy enamorada ni mucho menos, es por un tema de salud que Valentina y yo estamos teniendo alimentación (sana)”.

En ese sentido, Tula Rodríguez explicó que viajó a Estados Unidos para abrir una cuenta bancaria: “Sí, me fui bien poquitos días porque la verdad es que abrí una cuenta allá, en Estados Unidos, y ese trámite y todo eso es personal, nadie más lo puede hacer mas que yo, para eso fui, por eso fue un ida y vuelta”.

“Andamos muy pendientes de mi vida sentimental porque tengo que reconocer que yo misma la he abierto al decir que ya quería darme una oportunidad como mujer. Pero esa oportunidad aun no ha llegado, el día que llegue yo misma se los cuento”, agregó.

La conductora lamentó que se haya comentado sobre su relación con Gino Barbieri: “Cuando tú estás con la consciencia tranquila, no puedes agobiarte por cosas que son completamente falsas”.

No obstante, Tula Rodríguez no le cerró la posibilidad al amor: “¿Si me siento preparada? Yo creo que eso llega en el momento menos pensado, aún no ha llegado ni pretendo que llegue ni nada, como estoy ahorita estoy bien, uno nunca sabe”.

Fuente: Instagram Tula Rodríguez

