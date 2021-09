¡FUERTE Y CLARO! Tula Rodríguez se pronunció en sus redes sociales sobre un supuesto romance con su expareja Gino Barbieri, con quién fue captada en una local nocturno de Miami hace unos días por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’.

La conductora de ‘En Boca de Todos’ también se refirió a las declaraciones de Laura Pérez, madre del hijo de Barbieri, quién afirmo que Tula visitaba a su expareja a escondidas mientras Javier Carmona se encontraba enfermo.

“No estoy con mi ex (Gino Barbieri), no tengo una relación con nadie y eso de visitas escondidas, no hay ninguna visita escondida, no tengo porque esconderme porque no estoy haciendo nada”, reveló en sus historias de Instagram.

“Y en cuanto a las especulaciones de una relación cuando mi esposo, eso tiene que ser probado y legalmente ojalá lo puedan hacer”, añadió.

¿Quién es Gino Barbieri?

En el 2008, él era parte del equipo de producción del programa que Tula Rodríguez conducía en Latina y mantenían una relación.

Sin embargo terminaron y se rumoreó que la responsable del fin de la relación fue Cathy Saénz, “la mamacha”, por lo que se le acusó de “partidora”.

Incluso en el 2016, Tula Rodríguez confirmó que la productora la atrasó hace algunos años cuando mantenía una relación sentimental con el productor de televisión, Gino Barbieri.

