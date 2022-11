Christian Domínguez no pudo evitar emocionarse con las románticas palabras de Pamela Franco, quien ratificó su amor públicamente en la celebración por sus 3 años de relación.

Para el cumbiambero, el hecho que Pamela se haya quedado con él durante la pandemia del Covid-2019, cuando se paralizaron los conciertos y shows artisticos, fue la mejor muestra de amor y por lo que decidió luchar por su romance.

“La pandemia para nosotros fue muy fuerte, ella estuvo en ese momento tan difícil. Nunca se alejó, al contrario, siempre estuvo allí, para mi eso fue la mejor demostración de amor de amor, porque ella no tenía por que seguir conmigo. Ella eligió quedarse, luchar conmigo, aguantar las horas que me alejaba de la casa, el no, verme por mucho tiempo, incluso cuando estaba embarazada”, dijo con la voz quebrada.

Además, agradeció a la madre de su hija por darle un “hogar” y no sola una familia.

“Siempre me dio su apoyo, me dijo ‘tú puedes’. Para mi esos dos años fueron cruciales. Yo sé que ella es la persona con la que me voy a quedar. La pandemia a mí me cambió la forma de pensar y de ver la vida” , comentó.

