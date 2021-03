El cantante Christian Domínguez reveló que se encuentra dolido por la situación que vive junto a sus excompañeros de la “Gran Orquesta Internacional”, entre ellos Angelo Fukuy y Jonathan Rojas.

En diálogo con América Espectáculos, Christian Domínguez aseguró que desea lo mejor para la nueva orquesta de su examigo:

“Que les vaya bien, pensando que fue un bien para todos porque todos tienen que tener una mejor vida y aparte porque hay más opciones para la música, más ahorita que todo está complicado”, comentó.

Sin embargo, el cantante de cumbia admitió que lo ocurrido lo afectó. “Triste, triste. Yo creo que triste, yo estoy en este medio muchos años y me ha pasado muchas veces y he tenido decepciones y he tenido sinsabores y me he hecho fuerte. Pero sí me sentí extraño, en el fondo sé la realidad y sé de repente por donde va la situación y deseo que les vaya súper bien”.

De otro lado, Christian Domínguez dijo que la situación laboral no logrará opacar la felicidad que siente por el nacimiento de su hija: “Era lo que más quería (que la bebé se parezca a Pamela Franco), no te voy a decir que no quería que se parezca a mí, pero de verdad yo quería que se parezca más a ella, que sea igualita a su mamá (...) ha salido igualita, seguramente va a ir cambiando un poco”.

