Luego que Mario Irivarren y Vania Bludau oficializaran su romance públicamente diversos personajes de la farándula local han opinado, y uno de los últimos en manifestarse fue Christian Domínguez, quien fue expareja de la modelo y, además, es muy amigo del chico reality.

Al ser abordado por las cámaras de “América Espectáculos”, el cantante de cumbia no dudó en desearle lo mejor a Mario Irivarren.

“Le deseo siempre lo mejor, Mario es como mi hermanito, yo lo quiero muchísimo. De verdad estoy contento por él. La gente me puede preguntar ‘Oye, pero mira…’, no (me molesta), totalmente que le vaya súper bien. De verdad que se lo merece, es un gran tipo”, expresó Domínguez sobre el romance entre Irivarren y Vania Bludau.

“Yo imagino que él también ya quiere algo estable. Está viviendo algo que nunca ha vivido seguramente”, añadió el líder de la Gran Orquesta Internacional.

En otro momento, Domínguez dijo estar ansioso con la llegada de su futuro bebe que espera con Pamela Franco. Asimismo, el también actor dijo que por ahora no tiene planes de matrimonio, pues tanto él como su pareja están enfocados en el nacimiento de su hija.

“Estoy viviendo al máximo esto, el tema del embarazo porque así no lo he vivido. Estamos disfrutando mucho. Todo lo que quiero es que ella esté feliz y que no le falte nada”, añadió Christian Domínguez.

