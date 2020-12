¡Vivió una pesadilla! Mariella Zanetti se mostró indignada tras quedar varada en la Panamericana Sur por los bloqueos de los colectiveros. La actriz cómica manifestó su molestia en una entrevista para el diario Trome.

“Entiendo que estén reclamando, muchos tienen la razón, pero esa no es la manera, detuvieron todo el tráfico y nadie podía moverse en la Panamericana Sur. Estuvo muy complicado todo, habían quemado llantas y reventado un montón de autos particulares”, señalo la exvedette.

La amiga de Tula Rodríguez revelo en una transmisión en vivo en sus redes sociales su indignación. “Estuve secuestrada prácticamente, no podía ir a mi casa ni llegar a Lima. No estuve encerrada, pero estaba aislada y es como un secuestro. No podía retroceder ni avanzar, y si lo intentaba me pasaba lo que le sucedió a muchos microbuseros, que les reventaron las llantas”

Además pidió a sus seguidores elegir bien a nuestras autoridades.

VIDEO RECOMENDADO

Mariella Zanetti denuncia que usan su imagen

TE PUEDE INTERESAR