Jeannine Angélica Gonzales Gemelli, exconductora de farándula en Bolivia y cuya popularidad en Perú se dio al ser relacionada con Christian Domínguez y su fugaz romance; hoy confiesa en qué utilizó los S/ 10 mil soles que ganó en “El Valor de la Verdad”.

Y es que la también modelo confesó que puso un nuevo emprendimiento y compró el Complejo Deportivo “El Clásico”, ubicado en Santa Cruz, ya que hoy en día se dedica estrictamente a la actividad física y vida saludable.

“Como yo tenía bastante tiempo trabajando en el mundo de espectáculo, ya estoy acostumbrada a las críticas por las redes sociales (...) Yo invertí el dinero en mi cancha, porque ese lugar es propio. Fue un buen ingreso y lo supe invertir muy bien, puse mi propia cancha sintética”, comenzó diciendo para Trome.

En ese sentido, Jeannine comentó que no cree que el cumbiambero cambie su fama de “mujeriego”, pues es grande el historial amoroso que se le conoce.

“La verdad que no he vuelto a saber de él. ¿Cuánto va con esa relación? Ya va a cambiar no le queda mucho. Ese tipo de hombre no cambia nunca. Cuántas mujeres desde que yo estoy en los medios de allá. Es su forma de ser que no puede estar con alguien para siempre. No lo crucifico, sino que es su forma de ser”, finalizó diciendo.

