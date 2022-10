El programa ‘América HOY’ continuó el debate este 5 de octubre sobre las razones por las que un hombre le es infiel a su pareja cuando está embarazada. Esto, en relación al ampay de Rodrigo Cuba bailando cariñoso con una joven, mientras Ale Venturo - de 6 meses de embarazo - lo espera en casa.

La psicóloga Lisbeth Cueva compartió algunas de las razones que encuentran los hombres para ser infiel a su parejas embarazadas, y que ha podido ver en las consultas que recibe:

“Los hombres, mayormente, no todos, ven a la mujer cuando está gestando como algo delicado, ya no la ven como mujer, ya no hay deseo, las ven como algo delicado, como madres, y que adentro está su hijo y las cuidan. Hay hombres que tienen mucho apetito de estar íntimamente como su parejas, entonces buscan satisfacer este lado fuera de casa, que no justifica (la infidelidad)″.

Ethel Pozo, al escuchar a la especialista, le preguntó a Christian Domínguez si esto es cierto. El cumbiambero sorprendió con su respuesta: “en mi caso... inicialmente fue sagrado. A mi me dio algo muy curioso, yo tenía más apetito sexual con mi señora embarazada. Yo pregunté si eso era normal o no, pero yo tenía más ganas de estar con mi señora embarazada, incluso que cuando no estaba embarazada”.

Como se sabe, Domínguez tiene tres hijos, frutos de su relación con Melanie Martínez, Karla Tarazona y Pamela Franco.

¿Christian Domínguez engañó a Karla Tarazona cuando estaba embarazada?

A finales de setiembre de 2015, Christian Domínguez confirmó que Karla Tarazona estaba esperando un hijo suyo, quien nació en marzo del 2016.

A finales de mayo de 2016, Vania Bludau aseguró que Christian Domínguez fue a su casa en enero de ese año (mientras Karla Tarazona estaba embarazada) y le propuso volver a tener una relación. Incluso, mostró conversaciones de WhatsApp que sostuvo con el cantante.

Luego, Tarazona y Christian Domínguez ingresaron al programa “El gran show” en 2016, donde la compañera del cantante fue la bailarina Isabel Acevedo. Domínguez terminó siendo infiel con ‘Chabelita’, cuando el bebé de Karla estaba recién nacido.

