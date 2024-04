Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Christian Domínguez Karla Tarazona han despertado numerosas interrogantes en el público, luego de que en medio de este acercamiento, Pamela Franco eliminara sus fotos con el cantante en redes sociales, lo que indicaría que su historia de amor con el padre de su hija terminó.

Con la intención de despejar dudas y terminar con las especulaciones, Christian Domínguez salió al frente para romper su silencio y esclarecer de una vez por todas si es que ha retomado su relación con Karla Tarazona.

¿Christian Domínguez y Karla Tarazona retomaron su romance?

El líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ habló para las cámaras de ‘América Espectáculos’ para aclarar que tipo de relación tiene con la madre de uno de sus hijos. Sin embargo, para sorpresa de todos, el cumbiambero señaló que está soltero.

Christian Domínguez aclaró que tiene una buena relación con Karla, así como con todas las madres de sus hijos, y pese a las especulaciones, no ha retomado su relación con la conductora de ‘Préndete’.

“Yo me encuentro soltero. Hablan muchas cosas, pero no he querido responder nada. Yo tengo una buena relación Karla, con Pamela, con la mamá de mi hija Camila, con todas las madres de mis hijos y eso es lo que más me importa. Hoy me encuentro enfocado en sentirme mejor, en trabajar y estar cerca a mis hijos”, explicó.

Christian Domínguez revela por qué sus fotos con Pamela Franco

En medio de las especulaciones sobre la reconciliación de Christian Domínguez y Karla Tarazona, la última pareja del cantante, Pamela Franco decidió borrar todas sus fotos con él en redes sociales. No obstante, el artista también decidió hacer lo mismo lo que sorprendió a sus seguidores.

Christian explicó que fue por motivos emocionales. y prefiere concentrarse en su rutina diaria, centrada en su familia, su trabajo y su bienestar personal. “ Por un tema emocional, trato de trabajar y no estar mirando nada. No veo tele, solo me dedico a trabajar, estar con mis hijos y a entrenar, esa es mi rutina diaria. Estoy tranquilo, en paz, feliz y concentrado ”, confesó.





