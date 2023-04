Pamela Franco decidió utilizar sus redes sociales para expresarle su amor a Christian Domínguez, con quien cumplió un mes más de relación sentimental. Y es que la cantante le agradeció al cumbiambero que siempre le demuestre lo mucho que la ama, y no solo en fechas especiales.

“Recordemos un beso, de hace muchos años y meses, así sin paisaje, sin arreglos, sin aviso, pero uno de nuestros primeros besos, cuendo decidimos comenzar a escribir nuestra historia y formar una familia. Te amo, gracias por eso”, comenzó escribiendo el co-conductor de ‘América Hoy’.

Seguidamente, Pamela no dudó en responder dicho mensaje y le agradeció a Christian por siempre estar presente para ella y para su pequeña María Cataleya. “Mi amor bonito que linda foto y muchos recuerdos. Te amo. Lo más bonito de todo es que no tengo que esperar fechas especiales para que me sorprendas, día a día me haces sentir especial, linda, tus detalles, tu preocupación y siempre estás ahí para nosotras, eso amo de ti”, expresó.

“No somos perfectos, tampoco pretendo que lo seamos. Te amo porque a pesar de todo siempre nos demostramos que nos amamos y a pesar de ser tan distintos, siempre estamos uno para el otro. Aún nos quedan muchas batallas, pero juntos todo será mejor”, agregó.

Frente a ello, la reacción de los cibernautas no se hicieron esperar y señalaron que dicho romance tiene fecha de caducidad, debido al historial de infidelidades que se le conoce a Domínguez. “Hasta que Magaly los separe”, “Los infieles solo descansan”, “Hay veces que pienso en el amor verdadero y luego veo a este men y se me pasa” , fueron algunos de los comentarios.

