Christian Domínguez y su excusa para serle infiel a Pamela Franco: Las redes sociales eran una apariencia.

En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’ tuvo a Alexa Samamé en su set, una chiclayana que mostró las pruebas de su fugaz amorío con Christian Domínguez.

La joven de 24 años reveló cómo llegó a tener una relación clandestina con el cantante mientras estaba con Pamela Franco. En ese sentido, Alexa dijo que el cumbiambero le aseguró que las cosas no estaban bien entre ellos y que las redes sociales eran una pantalla.

“De ella nunca tocó el tema”, indicó la joven en un inicio, luego Magaly Medina no dudó en cuestionarle, “Y tú nunca le preguntaste, por qué si estás comprometido con una persona, ¿por qué me buscas?”.

Alexa Semamé, respondió: “ En realidad una vez como hablando me dio a entender de que las redes sociales eran una apariencia, hasta sus amigos me decían (…) Me decían, tratan de entenderlo porque todo lo que tiene en sus redes no es lo que es ”, sostuvo.

