Christian Domínguez se reencontró con Edson Dávila y emprendieron una tarea de ‘cazar infieles’ durante la última edición de ‘América Hoy’.

“No puedo trabajar, yo te extraño todos los días”, le dijo Giselo a su excompañero de conducción.

Posteriormente, bajaron de la famosa camioneta del ampay en un distrito de Lima y le preguntaron a los transeúntes si habían sido infieles. Luego, el cantante dio algunos consejos a base de su experiencia.

“ Yo le aconsejo algo, ya no lo haga porque uno cae mal, se siente mal, pésimo, es una pésima decisión ”, “ Si usted entra en ese momento en tentación, evítelo porque va evitar un sufrimiento ”, fueron algunas de las recomendaciones de la expareja de Pamela Franco.

Christian Domínguez dice que aclarará las cosas con Christian Cueva tras escándalo con Pamela Franco

El cantante reapareció frente a cámaras para señalar que aclarará las cosas con Christian Cueva tras el escándalo que se desató luego de que el popular ‘Aladino’ aceptara que mantuvo una relación clandestina con Pamela Franco, expareja y madre de la última hija del cantante de cumbia.

El exconductor de ‘América Hoy’ anunció que está listo para confrontar las declaraciones de Christian Cueva, pero no hará en un momento oportuno, así lo mencionó para el programa ‘Más Espectáculos”

“Todavía no es momento para responder cosas (...) Considero que en su momento se hablarán (Christian dijo que nunca te amenazó) Correcto, hay cosas que se deben aclarar, no punto por punto, pero ahora no es el momento, tenemos que estar enfocado en nosotros”, expresó Christian Domínguez.

TE PUEDE INTERESAR