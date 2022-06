Se destapó. Christian Meier sorprendió a todos sus seguidores al abrir su corazón y confesar detalles inéditos de su época musical en los años 80. Y es que el reconocido actor estuvo como invitado especial en el canal de Youtube de Jesús Alzamora.

En ese sentido, uno de los curiosos pasajes que vivió el reconocido actor, fue cuando luego de que la agrupación Arena Hash, exitosa banda de Pedro Suárez-Vértiz, tocara en provincia, se le intentara pagar con cocaína durante los años más fuertes del terrorismo.

“En uno de estos pueblos, en el medio de la nada y resguardado por no sé quién, terminamos de tocar y vino el empresario. Yo no lo vi, pero era como una especie de padrino del pueblo. Dijo: ‘Muchachos, no hay efectivo, pero si quieren se llevan esto a Lima’”, comenzó diciendo.

“Trajo dos bolsas de coca. Valían más que nuestras vidas. Nos miramos y nos preguntamos cómo nos íbamos a llevar eso. Como para decirle: ‘Maestro, ¿y cómo a cuánto se puede vender?’”, agregó entre risas.

Frente a esta complicada situación, Meier contó cómo respondieron todos los miembros de la banda ante dicha oferta. “No, tranquilo, ya a la próxima nos pagan”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO