Christian Meier vuelve a la música junto a Gian Marco y enamoran [VIDEO]

El actor Christian Meier volvió a la música y nada más ni nada menos que de la mano de Gian Marco Zinago. Ambos sorprendieron a más de una fanática con un hermoso videoclip cantando el tema “Alguien”.

De esta manera, Christian Meier retomó una de sus pasiones: la música y la sorpresa ha sido tanta que las seguidoras de ambos han respondido de la mejor manera.

En el videoclip se puede ver a un Christian Meier emocionado por entonar esta canción y a un Gian Marco Zinago feliz de compartir la cabina de grabación con su entrañable amigo.

Anteriormente, Christian Meier grabó exitosos temas junto a la agrupación Arena Hash, sin embargo luego se dedicó de lleno a la actuación donde ha logrado grandes triunfos.

Cabe señalar que previo al lanzamiento del videoclip, Christian Meier como Gian Marco anunciaron la noticia a través de sus redes sociales.

¿ADIÓS A LAS TELENOVELAS?

“Creo que ya di mi cuota en lo que se refiere a todo lo de las telenovelas y por el momento no tengo nada nuevo que aportar a ese género, por ese motivo decidí hacerme a un lado y dedicarme a otras cosas. Si en algún momento creo que tengo algo nuevo que aportar seguramente lo haré, pero por ahora no creo que sea así en un futuro inmediato. Ahora hay muchas otras cosas que rondan en mi cabeza y no tiene nada que ver con las novelas”, manifestó hace poco Christian Meier.

“Tengo muchos proyectos que estoy preparando para cine y muchos de ellos producciones acá en el Perú, no solo en la actuación, sino que voy a participar como productor. Estoy en un momento creativo donde tengo ideas que se están convirtiendo en proyectos y que van a ver la luz en el segundo semestre de este año. Estoy muy entusiasmado, son muchas cosas en las que he estado trabajando en los últimos meses y espero que a la gente le guste”, remarcó Christian Meier.

