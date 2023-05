La llegada del nuevo bebé de Christian Nodal y Cazzu, vendría con muchos cambios para la pareja y entre ellos los del cantante, que afirmó que borrará sus tatuajes porque quiere que su pequeño lo conozca de verdad.

En una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, Christian Nodal afirmó que ya pasó su etapa en la que hacía todo lo que quería y ahora velará por alguien más: “Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran”.

Los motivos serían más emotivos de lo que parecen, ya que el ex de Belinda, afirmó que quiere que su nuevo bebé, lo conozca tal cual como es: “Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, que conozca mi carita, ¿me entiendes?”.

Ya es conocido que Nodal tuvo anteriormente problemas por sus tatuajes, para ser más específicos, tuvo que modificar los cuatro tatuajes que se hizo cuando tuvo una larga relación con la mexicana Belinda.

