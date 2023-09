Christian Thorsen, conocido como ‘Platanazo’, ha vuelto a hablar sobre su inesperada salida de la popular serie ‘Al fondo hay sitio’. El actor, quien estuvo en la producción durante siete años y era un personaje recurrente en la serie como la pareja amoroso de ‘Charito’.

Sin embargo, su inesperada salida se habría dado por un abrupto despido, motivo por el que decidió tomar acciones legales ante el incumplimiento de sus derechos laborales.

¿Por qué sacaron a Christian Thorsen de ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Thorsen expresó su descontento con la forma en que Efraín Aguilar, el productor de la serie, manejó su salida. Según el actor, su personaje fue retirado de la trama con el objetivo de reducir costos, ya que no estaban en nómina y, por lo tanto, podían prescindir de ellos sin mayores consecuencias. “ Se querían ahorrar mi suelo. Y, como no estábamos en planilla, entonces, podían hacer lo que les da la gana ”, comentó el artista en una entrevista con el diario Trome.

Sin embargo, el actor no aceptaría su abrupta salida e inició un proceso legal que logró ganar. “ Gracias a que la demanda que yo les metí y que gané, ahora todo está bien, lo cual me alegra mucho ”, agregó.

¿Qué no le gustaba a Christian Thorsen de ‘Al Fondo Hay Sitio’?

En la misma entrevista, ‘Platanazo’ compartió su perspectiva sobre el enfoque de humor en la serie, destacando que siempre ha creído que el humor debe ser para reírse con los demás y no de ellos. Explicó que en algunas ocasiones, el programa cruzaba esa línea al burlarse de los personajes, lo cual no le parecía apropiado.

“ Siempre he pensado que el humor no es para reírse del otro, sino con el otro. Y a veces hacían cosas que eran para reírse del personaje. Eso nunca me gustó. Entonces, cuando ya excedían en eso, yo decía: ‘Para el carro ’”, señaló Thorsen.

Christian Thorsen como 'Raúl del Prado'

