Christopher Gianotti sorprendió a propios y extraños al referirse a Ricky Tosso, a quien agradeció por haber sido su mentor y haberlo iniciado en el mundo de la televisión. Y es que el actor señaló que su colega y amigo siempre lo aconsejó que “nunca se bajara del escenario”.

“Yo trabajaba como mesero en su local en Miraflores, y un día me sorprendió al anunciarme en el show”, comenzó diciendo la pareja de Ursula Boza durante una entrevista con Verónica Linares para su canal de Youtube.

Con la voz entrecortada, el humorista, no pudo quebrarse al hablar del gran Ricky Tosso, quien falleció el pasado 11 de setiembre de 2016. “Fue mi maestro, amigo y padre. Él se paraba y me decía: ‘tienes 10 minutos para hacer reír al público porque sino me cag... el show’” , agregó.

“Él estaba conmigo siempre (se queda callado). Me emocioné, esto es producto de Ricky (... ) Le pregunté ‘¿me puedes decir qué hacer?’ ”, recordó el artista nacional.

