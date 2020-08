Tras la denuncia que le hicieran 15 trabajadores de su discoteca Aguanile Salsa por adeudarles fuertes sumas de dinero, que correspondían de su sueldo, Christopher Gianotti salió a defenderse en su cuenta de Twitter donde no tuco reparo en llamarlos “mal agradecidos”. Como se recuerda dos de los denunciantes se presentaron en el programa de Lady Guillén y contaron sus experiencias. Martín indicó que le debe más de seis mil soles por un contrato que empezó en 2016 y terminó en 2019.

“Presenté mi carta de renuncia con un acuerdo, solo me ha cancelado 250 soles. Luego me dice que no tiene dinero para cancelarme”, indicó en el programa “Tengo algo que decirte” no sin antes sostener que el actor les manda fuertes mensajes acusándolos de ‘robacelulares’ y sacándoles en cara que los ayudó cuando más lo necesitaban.

ACLARA

Por su parte, Christopher Gianotti usó sus redes sociales para lanzarle un severo mensaje a sus extrabajadores. “En la vida conoces gente maravillosa pero también MAL AGRADECIDOS, lamentablemente estos últimos abundan. Fin de la historia! #concienciatranquila”, escribió.

Entretanto, Gianotti al ser consultado por el reportero de Lady Guillén, el actor se defendió argumentando que esos temas los veía su contadora y que tiene muchas deudas pendientes por su discoteca. “Ese es un tema que ve mi contadora, tengo tres empresas quebradas, deudas de luz, agua alquileres prestamos personales...”, se justificó.

LO QUE DEBE SABER

Con respecto a los demás supuestos perjudicados por la falta de pago de Christopher Gianotti, indicaron que la mayoría son ciudadanos venezolanos y que les adeuda dos semanas de trabajo desde que inició la pandemia.

