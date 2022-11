Magaly Medina lo adelantó, María Pía Copello sería el reemplazo del programa ‘En boca de todos’, pero en el 2023, por mientras, ‘América TV’ transmite la novela ‘Rubí’, que, al parecer, el público prefiere verla antes que a la exconductora de ‘Esto es Guerra’.

Una vez más las redes sociales son el reflejo de lo que el público quiere y no quiere ver en la televisión y esta vez la víctima fue María Pía Copello, quien apareció en un video de ‘TikTok’, confirmando que presentarán un programa para el 2023 en ‘América TV’, con el horario tentativo del medio día.

El video no tardó en generar reacciones y muchos cibernautas pidieron que no saquen la telenovela ‘Rubí’ de las pantallas, amenazando con dejar de ver ‘América TV’, si les ponen a María Pía Copello al medio día: ”No me toquen a ‘Rubí’”, “‘Rubí' está interesante”, “A Rubí ni me la cambien”, “A Rubí no me lo saquen, sino ya no veo el 4″, fueron algunos de los enfurecidos comentarios.

TE PUEDE INTERESAR