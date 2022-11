A pesar que días atrás, María Pía Copello confirmó que Carlos Vílchez será su compañero en el nuevo programa de América TV, el cómico volvió a negar que dejará ATV, por lo que Magaly Medina se pronunció al respecto.

En su programa “Magaly TV, La Firme” de este viernes 18 de noviembre de 2022, la “Urraca” volvió a cuestionar a la “Carlota y lo calificó de mentiroso nuevamente.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Carlos Vílchez?

“A Carlos Vílchez le va a crecer la nariz como a Pinocho, Carlos ‘Pinocho’ Vílchez lo vamos a llamar ahora, sigue diciendo que no se va de ATV cuando hasta las maletas ya las tiene en la puerta hace rato, creo que ya se despidió de todo ATV, pero él sigue diciendo que no se va, ayer se lo encontró mi reportera y dijo que no, que acá se siente muy cómodo” , comentó Magaly en un inicio.

“Se va a cambiar de camiseta y es vox populi, hablo porque los ejecutivos así me lo dijeron, me lo han corroborado, no es que estoy agarrando un chisme que alguien me lo contó, pero Vílchez sigue negándolo (...) Nadie dice que uno se cambia la camiseta porque está molesto, está peleado con alguien, agregó.