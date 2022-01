A través de TikTok se hicieron virales algunos videos acerca de la confirmación por parte de Roger del Águila y su presencia en la nueva temporada de ‘Habacilar’, sin embargo, semanas atrás Raúl fue tajante al mencionar que él no estaría en este proyecto.

“Sin Raúl Romero no será lo mismo”, “Roger es muy bueno también, lástima que Raúl no pudo estar, pero creo que Roger realizará un buen trabajo”, “Qué bueno, al fin algo bueno que ver”, fueron algunos de los comentarios a favor de que Roger del Águila sea el conductor, sin embargo, hubo otros que no aceptaron que solo esté él y no Raúl Romero.

“Ya se intentó y no funcionó, él solo sirve como conductor de Raúl”, “Ojalá Raúl vuelva, sería épico en serio”, “No pasa nada, Raúl es todo... sin él no será habacilar”, es así como gracias al post de TikTok de @faranducha, quedó en claro que las opiniones están divididas acerca del ingreso de Roger sin Raúl en ‘Habacilar’.

